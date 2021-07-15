Харьковский горсовет восстановил целостность инфраструктуры Металлиста

И назначил Ярославского координатором подготовки к Суперкубку УЕФА −2025

  • 15.07.2021 10:57
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Харьковский горсовет восстановил целостность инфраструктуры Металлиста

Сегодня Харьковский горсовет согласился принять в коммунальную собственность объекты футбольной инфраструктуры Харькова. Часть из них передана городу областным советом, часть находится в ведении госпредприятия "Харьков-Арена", которое управляет имуществом, спецконфискованным у беглого "младоолигарха" Курченко.

"С целью возрождения, сохранения целостности и надлежащего состояния сооружений стадиона "Металлист", создания надлежащих условий для популяризации здорового образа жизни среди жителей города Харьковский горсовет решил дать согласие на принятие в коммунальную собственность территориальной громады Харькова КП "Областной спортивный комплекс "Металлист" и осуществить все необходимые для этого мероприятия", — сказано в тексте соответствующего решения Харьковского городского совета.

Аналогичное решение было принято по госпредприятию "Харьков-Арена. Оба решения депутаты горсовета поддержали большинством голосов, "против" не проголосовал никто.

На заседании сессии горсовет также поддержал предложение действующего руководителя города Игоря Терехова провести в Харькове Суперкубок УЕФА в 2025 г. и назначить бизнесмена Александра Ярославского координатором подготовки к этому престижнейшему поединку между победителями Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА.

В своем выступлении Терехов сказал: "Это будет проект национального масштаба, мы еще раз на новую ступеньку поднимемся по сравнению с другими городами. Считаю, что Ярославский должен становится сегодня координатором по этому вопросу, и мы проведем Суперкубок УЕФА 2025 года в городе Харькове совершенно на другом уровне — на мировом уровне".

По мнению экспертов, сегодняшние решения Харьковского городского совета в конечном итоге направлены на то, чтобы стадион и другие объекты футбольной инфраструктуры Харькова соответствовали требованиям УЕФА и могли быть сертифицированы для проведения международных матчей топ-уровня.

Напомним, что Александр Ярославский в свое время вывел ФК "Металлист" из первой лиги в лидеры национального первенства, благодаря чему в Харькове начали проводить еврокубковые матчи. В качестве генерального координатора и инвестора Евро-2012 в Харькове он инвестировал $300 млн в строительство современных стадиона, аэропорта, тренировочного лагеря, "пятизвездочного" отеля под штаб-квартиру УЕФА и др. объектов, чтобы "первая столица" стала принимающим городом турнира. Сегодня Александр Ярославский финансирует работы по восстановлению футбольной инфраструктуры Харькова, текущий выделенный бюджет составляет 163 млн грн.

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Источник — Українські новини

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