Аталанта собирается отдать в аренду четырех футболистов

«Аталанта» этим летом готова расстаться с четырьмя игроками.

Итальянская пресса отмечает, что клуб из Бергамо отправит сразу троих игроков в аренду в «Специю», еще один игрок перейдет в «Дженоа».

В «Специю» отправятся нападающие Роберто Пикколи и Эбрима Колли, а также защитник Аркадиуш Реца.

Другой форвард Сам Ламмерс будет играть за «Дженоа».

Ранее сообщалось, что украинец Виктор Коваленко перейдет в «Эмполи».