Аталанта собирается отдать в аренду четырех футболистов

«Аталанта» этим летом готова расстаться с четырьмя игроками.
Итальянская пресса отмечает, что клуб из Бергамо отправит сразу троих игроков в аренду в «Специю», еще один игрок перейдет в «Дженоа».
В «Специю» отправятся нападающие Роберто Пикколи и Эбрима Колли, а также защитник Аркадиуш Реца.
Другой форвард Сам Ламмерс будет играть за «Дженоа».
Ранее сообщалось, что украинец Виктор Коваленко перейдет в «Эмполи».
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Источник — Calcio Atalanta
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