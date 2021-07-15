Аталанта собирается отдать в аренду четырех футболистов

Виктора Коваленко в этом списке нет

  • 15.07.2021 08:56
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Аталанта собирается отдать в аренду четырех футболистов
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сам Ламмерс

«Аталанта» этим летом готова расстаться с четырьмя игроками.

Итальянская пресса отмечает, что клуб из Бергамо отправит сразу троих игроков в аренду в «Специю», еще один игрок перейдет в «Дженоа».

В «Специю» отправятся нападающие Роберто Пикколи и Эбрима Колли, а также защитник Аркадиуш Реца.

Другой форвард Сам Ламмерс будет играть за «Дженоа».

Ранее сообщалось, что украинец Виктор Коваленко перейдет в «Эмполи».

 

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Источник — Calcio Atalanta

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