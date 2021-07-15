Богдан ЛЕДНЕВ: «Ноги себя лучше чувствуют, набираем кондиции»

Игрок «Динамо» высказался о контрольном матче

  • 15.07.2021 08:39
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Богдан ЛЕДНЕВ: «Ноги себя лучше чувствуют, набираем кондиции»
© fcdynamo.kiev.ua

Киевское «Динамо» уверенно обыграло «Сьон» (2:0) на сборах в Швейцарии. Хавбек Богдан Леднев поделился эмоциями.

«Хороший соперник. Нам здесь подбирают хорошие спарринги. Просто уже немножко лучше ноги себя чувствуют, набираем игровые кондиции. Чтобы поднять тонус всегда лучше играть, чем тренироваться. Считаю, сегодня был хороший спарринг.

Поле очень хорошего качества. Приятно играть. Тем более под нашу игру, где требуется контроль мяча, короткие передачи.

«Динамо» Киев – это клуб, в котором всегда большая конкуренция. Все стараются выкладываться, проявить себя. Набираем форму, готовимся к чемпионату.

Любому футболисту больше хочется играть, чем просто тренироваться. У нас хороший график на сборах. Считаю, что через игры быстрее набираем форму», - сказал Леднев.

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Источник — ФК Динамо Киев

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