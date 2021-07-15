Ювентус согласовал трансфер Локателли

Хавбек сборной Италии перейдет в топ-клуб

  • 15.07.2021 08:16
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Ювентус согласовал трансфер Локателли
© Getty Images/Global Images Ukraine

Ювентус вскоре оформит трансфер хавбека «Сассуоло» и сборной Италии Мануэля Локателли.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, туринский клуб уже согласовал условия с полузащитником. Игрок подпишет пятилетний контракт.

Ожидается, что за Локателли «Юве» заплатит около 40 млн евро.

Ранее сообщалось, что Локателли собирается купить «Арсенал».

В сезоне 2020/21 футболист сыграл 34 матча в Серии А, забил 4 мяча и сделал 2 голевые передачи.

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Источник — твиттер Николо Скиры

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