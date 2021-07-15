Газзаев назвал причину, почему сборная России провалилась на Евро

Бывший тренер киевского «Динамо» Валерий Газзаев назвал причины провала сборной России на чемпионате Европы, которая заняла последнее место в своей группе.

«На крупных турнирах ты представляешь свой народ и пытаешься показать, что твое государство – самое сильное. Неслучайно санкции против России вводятся в том числе на уровне спорта, потому что это вопрос геополитической конкуренции. Вот почему так важно доказывать свою силу на спортивных аренах. К сожалению, сборная России сделать этого на чемпионате Европы не смогла.

Все обратили внимание, с какими эмоциями поют гимн и как себя настраивают итальянцы. И сравните, как это делали российские футболисты. Они что, стеснялись петь свой гимн? Это недопустимо на уровне сборной! Кто-то скажет – мелочь. А вот итальянцы считают иначе. И в том числе поэтому они – чемпионы Европы. Сборная России уступает не только в технике, тактике и индивидуальном мастерстве, но и в психологии и менталитете».