Euro Winners Cup 2021. Три украинских клуба вышли в 1/16 финала

«Сервит», «Артур Мьюзик» и «Молния» неплохо отыграли групповой этап

  • 15.07.2021 05:23
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Euro Winners Cup 2021. Три украинских клуба вышли в 1/16 финала
© beachsoccer.org.ua

В 3-м туре Euro Winners Cup 2021 киевский «Сервит» уничтожил испанскую команду «AD Torrejon» (12:0). Голы забивали: Александр Корнийчук (2), Ярослав Войток (2), Максим Войток (2), Андрей Пашко (2), Дмитрий Медведь, Дмитрий Войтенко, Ярослав Заворотный, Юрий Щерица.

В другом матче среды «Артур Мьюзик» уступил другой испанской команде «Melistar» (2:3), обидно пропустив на последней минуте основного времени. У музыкантов отличились Антон Бутко и Гленн Ходель.

Проиграла бердянская «Молния», которая выигрывала у московского «Локомотива» (3:1), но не удержала победу (3:4). У украинцев забивали Максим Рарот, Олег Щитник и Сергей Дубовик (с пенальти).

В итоге все три клуба - «Сервит», «Артур Мьюзик», «Молния» - вышли в следующий раунд Евро Виннерс Кап 2021.

У женщин действующие чемпионки Украины из команды «Domino's Pizza» со счетом 8:2 разгромили португальскую «AD Pasteis», одержав первую победу на Евро Виннерс Кап 2021. Хет-триком отметилась Ксения Гриценко, дублем Марианна Крамная, также забивали Снежанна Воловенко, Саша Скибина и Ирина Василюк.

Свою первую победу одержали и футболистки «Мрия-2006», которые переиграли бельгийскую команду «New Team Brussels» (3:2). У украинок забивали Мирослава Випасняк (со штрафного), Таисия Бабенко и Юлия Костюк (с развода ударом под перекладину).

Euro Winners Cup 2021

Групповой раунд

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Источник — Sport.ua

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