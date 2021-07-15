Стыдно за власть. Зозуля шокирован отсутствием реабилитационных центров

Украинский форвард Роман Зозуля возмутился отсутствием реабилитационных центров для ветеранов и выложил пост на странице в Facebook:

«Сегодня имел возможность посетить реабилитационный центр в г. Ирпень – Next Step Ukraine, который был создан за деньги фонда Revived Soldiers Ukraine – украинской диаспоры в США.

Честно сказать, был в шоке. На 8-м году войны! Как при предыдущей власти, так и при нынешней ни реабилитационного центра не создано. Всем ветеранам предлагают проходить реабилитацию в совковых заведениях.

Например, в маленьком городке в Испании, где проживает около 170 тысяч, более 20 реабилитационных центров. Мне стыдно за власть и стыдно за людей, которые «устали от войны». Только когда мы все объединимся, то мы можем победить!»