Стыдно за власть. Зозуля шокирован отсутствием реабилитационных центров

Украинский форвард посетить реабилитационный центр в г. Ирпень

  • 15.07.2021 01:59
  • 261 просмотр
  • 2 комментария
Стыдно за власть. Зозуля шокирован отсутствием реабилитационных центров
© Facebook. Роман Зозуля в Ирпене

Украинский форвард Роман Зозуля возмутился отсутствием реабилитационных центров для ветеранов и выложил пост на странице в Facebook:

«Сегодня имел возможность посетить реабилитационный центр в г. Ирпень – Next Step Ukraine, который был создан за деньги фонда Revived Soldiers Ukraine – украинской диаспоры в США.

Честно сказать, был в шоке. На 8-м году войны! Как при предыдущей власти, так и при нынешней ни реабилитационного центра не создано. Всем ветеранам предлагают проходить реабилитацию в совковых заведениях.

Например, в маленьком городке в Испании, где проживает около 170 тысяч, более 20 реабилитационных центров. Мне стыдно за власть и стыдно за людей, которые «устали от войны». Только когда мы все объединимся, то мы можем победить!»

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Источник — Facebook

(2 голоса)

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Комментарии
    pifogor2222
    online
      pifogor2222, 15.07.2021 03:12
    -1
    довбоебище
    Ссылка
    Saar
    online
      Saar, 15.07.2021 02:24
    -1
    Красень!!!! Це не РаХіцький
    Ссылка
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