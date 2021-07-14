С кем начинает команда Малиновского? Серия A стартует в августе

Серия A опубликовала календарь чемпионата Италии сезона 2021/22. Новый сезон начнется 22 августа, а завершится 22 мая.
В стартовом туре «Аталанта» Руслана Малиновского и Виктора Коваленко сыграет против «Торино».
Чемпион «Интер» откроет чемпионат с «Дженоа».
Полный календарь доступен по ссылке.
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Источник — Sport.ua
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