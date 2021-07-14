С кем начинает команда Малиновского? Серия A стартует в августе

«Аталанта» сразится с «Торино»

  • 14.07.2021 21:11
  • 1073 просмотра
  • 1 комментарий
С кем начинает команда Малиновского? Серия A стартует в августе
© Getty Images/Global Images Ukraine

Серия A опубликовала календарь чемпионата Италии сезона 2021/22. Новый сезон начнется 22 августа, а завершится 22 мая.

В стартовом туре «Аталанта» Руслана Малиновского и Виктора Коваленко сыграет против «Торино».

Чемпион «Интер» откроет чемпионат с «Дженоа».

Полный календарь доступен по ссылке.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Володимир Ляшенко
    online
      Володимир Ляшенко, 14.07.2021 21:21
    +1
    Удачі обом. Особливо Віктору - вже пора завоювати місце в основному складі Аталанти.
    Ссылка
    Володимир Ляшенко
    online
      Володимир Ляшенко, 14.07.2021 21:21
    +1
    Удачі обом. Особливо Віктору - вже пора завоювати місце в основному складі Аталанти.
    Ссылка
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