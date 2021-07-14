Кунде отказался переходить в Тоттенхэм

Защитник «Севильи» Жюль Кунде отказался от перехода в «Тоттенхэм». 22-летний француз хочет играть в Лиге чемпионов, а «Шпоры» на следующий сезон пробились лишь в Лигу Конференций.

Кунде отказался от перехода несмотря на то, что сами клубы ранее уже согласовали условия трансфера. «Севилья» должна была получить от «Тоттенхэма» 30 миллионов евро и защитника Давинсона Санчеса.

Ранее сообщалось о том, что интерес к Кунде проявляет «Реал» Мадрид. В прошлом сезоне на счету Кунде 4 гола и 1 ассист в 49 матчах за «Севилью» во всех турнирах. Transfermarkt оценивает 22-летнего игрока в 60 миллионов евро.