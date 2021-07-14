Избиение. Снигур разгромила россиянку в Нур-Султане

Сегодня Дарья Снигур в первом раунде хардового челленджера в Нур-Султане в двух сетах разгромила россиянку Владу Коваль, отдав ей всего один гейм.
1-й раунд
Влада Коваль (Россия) – Дарья Снигур (Украина) – 1:6, 0:6
Во втором раунде Снигур сыграет с еще одной представительницей России – Анастасией Тихоновой.
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Источник — Sport.ua
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Будемо подивитися. Наступна суперниця того ж рівня і віку, але вже виграла тут попередній турнір (W25) і має фінал W25 в Порто.
https://ibb.co/SRZFLFx
https://ibb.co/SRZFLFx
Будемо подивитися. Наступна суперниця того ж рівня і віку, але вже виграла тут попередній турнір (W25) і має фінал W25 в Порто.
Будемо подивитися. Наступна суперниця того ж рівня і віку, але вже виграла тут попередній турнір (W25) і має фінал W25 в Порто.
Будемо подивитися. Наступна суперниця того ж рівня і віку, але вже виграла тут попередній турнір (W25) і має фінал W25 в Порто.
https://ibb.co/SRZFLFx
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