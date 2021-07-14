Избиение. Снигур разгромила россиянку в Нур-Султане

Украинка стартовала с уверенной победы

  • 14.07.2021 18:50
  • 2100 просмотров
  • 10 комментариев
Избиение. Снигур разгромила россиянку в Нур-Султане
© Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Сегодня Дарья Снигур в первом раунде хардового челленджера в Нур-Султане в двух сетах разгромила россиянку Владу Коваль, отдав ей всего один гейм.

1-й раунд

Влада Коваль (Россия) – Дарья Снигур (Украина) – 1:6, 0:6

Во втором раунде Снигур сыграет с еще одной представительницей России – Анастасией Тихоновой.

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Источник — Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 14.07.2021 22:11
    +1
    Александр Науменко, 14.07.2021 21:55
    Цей сайт, кремлівський ресурс, який відсліджує наявність п'ятої колони в Україні. Тільки сліпий це не бачить.
    Цей сайт (спорт. уа).
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 14.07.2021 21:55
    +1
    Sashamar, 14.07.2021 20:07
    Що цікаво, на сайті ITF не було навіть перебігу подій. Та й по закінченні довго не було статистики. Тільки зараз з'явилася, все про все 37 хвилин. При тому, що суперниця не з підвалин, четверта сотня, вище за наших наяд (Закарлюк, Страхової, Позніхіренко) на минулому турнірі у цьому ж Нур-Султані дійшла до півфіналу.
    Будемо подивитися. Наступна суперниця того ж рівня і віку, але вже виграла тут попередній турнір (W25) і має фінал W25 в Порто.
    Цей сайт, кремлівський ресурс, який відсліджує наявність п'ятої колони в Україні. Тільки сліпий це не бачить.
    Ссылка
    Дмитрий Борщёв
    online
      Дмитрий Борщёв, 14.07.2021 20:32
    -5
    vizuals, 14.07.2021 20:18
    Путинці пішли на штурм. Мене банять за те, щоя я від..здив їх троля на тему фотки Миколенка з БАстою. Читайте самі. Цей сайт куплений рашкою. Усі миттю тікайте і усім переказуйте
    https://ibb.co/SRZFLFx
    Ты же вроде как троль-псевдопатриот из Черноморска. Тебя так на ветках называют
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 14.07.2021 20:18
    +1
    Путинці пішли на штурм. Мене банять за те, щоя я від..здив їх троля на тему фотки Миколенка з БАстою. Читайте самі. Цей сайт куплений рашкою. Усі миттю тікайте і усім переказуйте
    https://ibb.co/SRZFLFx
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 14.07.2021 20:07
    +3
    Що цікаво, на сайті ITF не було навіть перебігу подій. Та й по закінченні довго не було статистики. Тільки зараз з'явилася, все про все 37 хвилин. При тому, що суперниця не з підвалин, четверта сотня, вище за наших наяд (Закарлюк, Страхової, Позніхіренко) на минулому турнірі у цьому ж Нур-Султані дійшла до півфіналу.
    Будемо подивитися. Наступна суперниця того ж рівня і віку, але вже виграла тут попередній турнір (W25) і має фінал W25 в Порто.
    Ссылка
    Evgeny_Boykinyuk
      Evgeny_Boykinyuk, 14.07.2021 19:13
    -9
    вот если бы была не коваль а кузнецова то это была бы пэрэмога
    Ссылка
    Elis
      Elis, 14.07.2021 19:03
    +3
    На трибуні пишуть, що Костюк не зіграє на ОІ через травму плеча...
    Ссылка
    serhiy
      serhiy, 14.07.2021 18:56
    +5
    Александр Ад, 14.07.2021 18:53
    молодець Даша.А цім часом в Будапешті ,Козлова в 3-х сетах,перемогла 5-сіяну !А тут на сайті тиша,даж не транслювалі!
    Писав їм за трансляцію-вони зайця Марченко показуюють (((
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 14.07.2021 18:56
    +2
    Александр Ад, 14.07.2021 18:53
    молодець Даша.А цім часом в Будапешті ,Козлова в 3-х сетах,перемогла 5-сіяну !А тут на сайті тиша,даж не транслювалі!
    ну вона ж не лаптеногу дикунку перемогла... тому топовості менше...
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 14.07.2021 18:53
    +9
    молодець Даша.А цім часом в Будапешті ,Козлова в 3-х сетах,перемогла 5-сіяну !А тут на сайті тиша,даж не транслювалі!
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 14.07.2021 18:53
    +9
    молодець Даша.А цім часом в Будапешті ,Козлова в 3-х сетах,перемогла 5-сіяну !А тут на сайті тиша,даж не транслювалі!
    Ссылка
    serhiy
    online
      serhiy, 14.07.2021 18:56
    +5
    Александр Ад, 14.07.2021 18:53
    молодець Даша.А цім часом в Будапешті ,Козлова в 3-х сетах,перемогла 5-сіяну !А тут на сайті тиша,даж не транслювалі!
    Писав їм за трансляцію-вони зайця Марченко показуюють (((
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 14.07.2021 20:07
    +3
    Що цікаво, на сайті ITF не було навіть перебігу подій. Та й по закінченні довго не було статистики. Тільки зараз з'явилася, все про все 37 хвилин. При тому, що суперниця не з підвалин, четверта сотня, вище за наших наяд (Закарлюк, Страхової, Позніхіренко) на минулому турнірі у цьому ж Нур-Султані дійшла до півфіналу.
    Будемо подивитися. Наступна суперниця того ж рівня і віку, але вже виграла тут попередній турнір (W25) і має фінал W25 в Порто.
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 14.07.2021 19:03
    +3
    На трибуні пишуть, що Костюк не зіграє на ОІ через травму плеча...
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 14.07.2021 18:56
    +2
    Александр Ад, 14.07.2021 18:53
    молодець Даша.А цім часом в Будапешті ,Козлова в 3-х сетах,перемогла 5-сіяну !А тут на сайті тиша,даж не транслювалі!
    ну вона ж не лаптеногу дикунку перемогла... тому топовості менше...
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 14.07.2021 22:11
    +1
    Александр Науменко, 14.07.2021 21:55
    Цей сайт, кремлівський ресурс, який відсліджує наявність п'ятої колони в Україні. Тільки сліпий це не бачить.
    Цей сайт (спорт. уа).
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 14.07.2021 21:55
    +1
    Sashamar, 14.07.2021 20:07
    Що цікаво, на сайті ITF не було навіть перебігу подій. Та й по закінченні довго не було статистики. Тільки зараз з'явилася, все про все 37 хвилин. При тому, що суперниця не з підвалин, четверта сотня, вище за наших наяд (Закарлюк, Страхової, Позніхіренко) на минулому турнірі у цьому ж Нур-Султані дійшла до півфіналу.
    Будемо подивитися. Наступна суперниця того ж рівня і віку, але вже виграла тут попередній турнір (W25) і має фінал W25 в Порто.
    Цей сайт, кремлівський ресурс, який відсліджує наявність п'ятої колони в Україні. Тільки сліпий це не бачить.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 14.07.2021 20:18
    +1
    Путинці пішли на штурм. Мене банять за те, щоя я від..здив їх троля на тему фотки Миколенка з БАстою. Читайте самі. Цей сайт куплений рашкою. Усі миттю тікайте і усім переказуйте
    https://ibb.co/SRZFLFx
    Ссылка
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