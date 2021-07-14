ФОТО. Аякс представил новую форму

Традиционный дизайн, ретро-лого

  • 14.07.2021 17:57
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ФОТО. Аякс представил новую форму
© ФК Аякс

«Аякс» представил домашний комплект формы на новый сезон. Он выполнен в традиционных для клуба красно-белых цветах. Изюминка дизайна – ретро-версия клубного лого, которую «Аякс» использовал еще в 20-м веке:

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Источник — ФК Аякс

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