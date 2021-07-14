ФОТО. Шевченко мило поздравил жену с 17-летием свадьбы

Наставник сборной Украины расписался с Кристен Пазик в 2004 году

  • 14.07.2021 16:30
  • 9104 просмотра
  • 8 комментариев
ФОТО. Шевченко мило поздравил жену с 17-летием свадьбы
© Instagram. Андрей Шевченко и Кристен Пазик

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко поздравил свою жену Кристен Пазик с 17-летием свадьбы. Пара расписалась 14 июля 2004 года.

«С 17-летием свадьбы, любовь моя. Спасибо за то, что ты делаешь каждый момент совместной жизни особенным, спасибо, что всегда была рядом со мной, а я всегда буду рядом с тобой. Я люблю тебя», — прокомментировал Шевченко совместное фото.

У пары четверо сыновей: Джордан, Кристиан, Александр и Райдер-Габриэль.

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Источник — Instagram

(33 голоса)

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Комментарии
    CheMP
    online
      CheMP, 14.07.2021 18:06
    0
    какие ми-ми-ми эти Пазики
    Ссылка
    За Минай!
    online
      За Минай!, 14.07.2021 17:54
    0
    Glorry to Ukraine!, 14.07.2021 17:51
    Жена у него, конечно.... ну не будем о грустном!
    У тебя - Барби?))) С лица не пить.
    Ссылка
    За Минай!
    online
      За Минай!, 14.07.2021 17:53
    0
    Дата ни о чём.
    Ссылка
    Glorry to Ukraine!
    online
      Glorry to Ukraine!, 14.07.2021 17:51
    0
    Жена у него, конечно.... ну не будем о грустном!
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 14.07.2021 17:09
    +2
    Всего им наилучшего.
    Ссылка
    Predator
    online
      Predator, 14.07.2021 17:08
    -7
    Что это за бабушка
    Ссылка
    Alex Suz
    online
      Alex Suz, 14.07.2021 16:58
    -4
    Кому это нужно
    Ссылка
    vova987651
    online
      vova987651, 14.07.2021 16:40
    +9
    Молодці, що тримаються разом. Таких мало. Щастя у сімейному житті.
    Ссылка
    vova987651
    online
      vova987651, 14.07.2021 16:40
    +9
    Молодці, що тримаються разом. Таких мало. Щастя у сімейному житті.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 14.07.2021 17:09
    +2
    Всего им наилучшего.
    Ссылка
    CheMP
    online
      CheMP, 14.07.2021 18:06
    0
    какие ми-ми-ми эти Пазики
    Ссылка
    За Минай!
    online
      За Минай!, 14.07.2021 17:54
    0
    Glorry to Ukraine!, 14.07.2021 17:51
    Жена у него, конечно.... ну не будем о грустном!
    У тебя - Барби?))) С лица не пить.
    Ссылка
    За Минай!
    online
      За Минай!, 14.07.2021 17:53
    0
    Дата ни о чём.
    Ссылка
    Glorry to Ukraine!
    online
      Glorry to Ukraine!, 14.07.2021 17:51
    0
    Жена у него, конечно.... ну не будем о грустном!
    Ссылка
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