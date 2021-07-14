ФОТО. Шевченко мило поздравил жену с 17-летием свадьбы

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко поздравил свою жену Кристен Пазик с 17-летием свадьбы. Пара расписалась 14 июля 2004 года.
«С 17-летием свадьбы, любовь моя. Спасибо за то, что ты делаешь каждый момент совместной жизни особенным, спасибо, что всегда была рядом со мной, а я всегда буду рядом с тобой. Я люблю тебя», — прокомментировал Шевченко совместное фото.
У пары четверо сыновей: Джордан, Кристиан, Александр и Райдер-Габриэль.
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Источник — Instagram
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