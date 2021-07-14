Джанлуиджи БУФФОН: «Я возвращаюсь домой»

Знаменитый итальянский вратарь прибыл в расположение «Пармы»

  • 14.07.2021 16:15
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Джанлуиджи БУФФОН: «Я возвращаюсь домой»
© Instagram. Джанлуиджи Буффон

43-летний итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон прибыл в расположение «Пармы».

«Я возвращаюсь домой», — прокомментировал футболист свежие фотографии.

Буффон подписал контракт с «Пармой» 1 июля в качестве свободного агента. Соглашение рассчитано до 30 июня 2023 года.

Буффон — воспитанник «Пармы». Летом 2001 года вратарь перешел из «Пармы» в «Ювентус» за €58,88 миллиона.

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Источник — Instagram

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