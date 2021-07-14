Спортдир Боруссии Дортмунд: «Холанд входит в наши планы»

Спортивный директор «Боруссии» Дортмунд Себастьян Кель прокомментировал слухи об уходе из клуба форварда Эрлинга Холанда:

«Пока что у нас нет ничего нового по Холанду. Он входит в наши планы. Он должен вернуться в команду на этой неделе и он будет очень голоден.

Эрлинг хочет играть в футбол, ему комфортно в нашем клубе, у него есть желание забить как можно больше, играя за нас».