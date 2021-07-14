Сергей ПУЧКОВ: «Вернут Крым — тогда буду там жить»

Украинский тренер уже несколько лет не посещал оккупированный полуостров

  • 14.07.2021 15:32
  • 1531 просмотр
  • 3 комментария
Сергей ПУЧКОВ: «Вернут Крым — тогда буду там жить»
© ФК Таврия Симферополь. Сергей Пучков

Главный тренер «Таврии Симферополь», которая ныне базируется в Новой Каховке, Сергей Пучков рассказал, когда в последний раз посещал Крым, оккупированный РФ с 2014 года.

«Очень давно. В 2015 или 2016 году. Не могу туда ехать, хотя в Крыму у меня миллион друзей. Для меня это больная тема, о ней даже не хочу говорить. Вот когда вернут Крым, то тогда поеду туда и буду там жить», — сказал Пучков.

Новый сезон во Второй лиге стартует 25 июля. В первом туре «Таврия Симферополь» сыграет на выезде с «Кристаллом».

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 14.07.2021 16:25
    0
    Ура, нормальна людина
    Ссылка
    ua-goahead
    online
      ua-goahead, 14.07.2021 16:19
    +2
    Позиція справжнього українця! Вчинок гідний поваги. Про таких людей слід писати більше, а не про різних підкацапних дятлів
    Ссылка
    Sport
    online
      Sport, 14.07.2021 15:46
    +11
    Уважаю, пан Пучков!
    Ссылка
    Sport
    online
      Sport, 14.07.2021 15:46
    +11
    Уважаю, пан Пучков!
    Ссылка
    ua-goahead
    online
      ua-goahead, 14.07.2021 16:19
    +2
    Позиція справжнього українця! Вчинок гідний поваги. Про таких людей слід писати більше, а не про різних підкацапних дятлів
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 14.07.2021 16:25
    0
    Ура, нормальна людина
    Ссылка
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