Сергей ПУЧКОВ: «Вернут Крым — тогда буду там жить»

Главный тренер «Таврии Симферополь», которая ныне базируется в Новой Каховке, Сергей Пучков рассказал, когда в последний раз посещал Крым, оккупированный РФ с 2014 года.

«Очень давно. В 2015 или 2016 году. Не могу туда ехать, хотя в Крыму у меня миллион друзей. Для меня это больная тема, о ней даже не хочу говорить. Вот когда вернут Крым, то тогда поеду туда и буду там жить», — сказал Пучков.

Новый сезон во Второй лиге стартует 25 июля. В первом туре «Таврия Симферополь» сыграет на выезде с «Кристаллом».