Заря вернулась в Украину

Луганская «Заря» завершила учебно-тренировочный сбор в Турции и в среду, 14 июля, вернулась в Украину.
Луганчане находились в Турции с 24 июня. Базировались в городе Бурдур в отеле Lavanta Tepesi Hotel. Тренировались в двухразовом режиме. За это время провели пять товарищеских матчей.
18 июля «Заря» проведет товарищеский матч с «Днепром-1» в Днепре.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Заря
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.