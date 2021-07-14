Заря вернулась в Украину

Луганская «Заря» завершила учебно-тренировочный сбор в Турции и в среду, 14 июля, вернулась в Украину.

Луганчане находились в Турции с 24 июня. Базировались в городе Бурдур в отеле Lavanta Tepesi Hotel. Тренировались в двухразовом режиме. За это время провели пять товарищеских матчей.

18 июля «Заря» проведет товарищеский матч с «Днепром-1» в Днепре.