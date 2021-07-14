Подолье рассталось с экс-капитаном Металлиста 1925

Александр Жданов покинул хмельницкий клуб

  • 14.07.2021 14:38
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Подолье рассталось с экс-капитаном Металлиста 1925
© ФК Металлист 1925. Александр Жданов

«Подолье» и защитник Александр Жданов договорились о завершении сотрудничества за полтора месяца до истечения контракта.

37-летний воспитанник харьковского футбола перешел в «Подолье» в начале прошлого года из «Металлиста 1925». Но весной 2020-го турнир во Второй лиге решено было не продолжать из-за пандемии коронавируса, и в «Подолье» Жданов вернулся уже летом, успев к тому времени побывать на просмотре в «Металле». 

В чемпионате Второй лиги 2020/2021 экс-игрок «Львова», «Кривбасса», «Полтавы» и «Металлиста 1925» провел 9 матчей, забил 2 мяча и получил 1 красную карточку. Также на счету центрбека 1 матч и 1 гол за хмельницкий клуб в Кубке Украины.

«Подолье» по итогам минувшего сезона заняло 1-е место в группе А и завоевало путевку в Первую лигу. В начале июля Жданов сыграл за команду в контрольном матче с «Эпицентром» (2:1), однако в заявку на новый чемпионат его решили не вносить.

В стартовом туре Первой лиги, базовым днем которого станет 25 июля, «Подолье» примет «Оболонь».

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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