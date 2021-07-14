ВИДЕО. Как Динамо готовится к новому сезону

Киевское «Динамо» продолжает подготовку к новому сезону в рамках учебно-тренировочного сбора в Швейцарии.
Динамовцы провели тренировку на «Стад де Арбер». Выйдя на поле, игроки, как обычно, получили несколько минут для того, чтобы размяться и побаловаться с мячом.
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Источник — ФК Динамо Киев
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Я чёт всё время думал, что с мячом нужно тренироваться, а тут оказывается игроки могут и побаловаться
Ну прям как в анекдоте: волк крутит колобка и говорит: " ну ты хоть пукни для ориентировки - я хочу побалываться!"
Я чёт всё время думал, что с мячом нужно тренироваться, а тут оказывается игроки могут и побаловаться
Ну прям как в анекдоте: волк крутит колобка и говорит: " ну ты хоть пукни для ориентировки - я хочу побалываться!"
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