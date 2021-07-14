ВИДЕО. Как Динамо готовится к новому сезону

Киевское «Динамо» продолжает подготовку к новому сезону в рамках учебно-тренировочного сбора в Швейцарии.

Динамовцы провели тренировку на «Стад де Арбер». Выйдя на поле, игроки, как обычно, получили несколько минут для того, чтобы размяться и побаловаться с мячом.