ВИДЕО. Как Динамо готовится к новому сезону

Киевская команда провела очередную тренировку на сборе в Швейцарии

  • 14.07.2021 13:51
  • 748 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Как Динамо готовится к новому сезону
© ФК Динамо Киев. Жерсон Родригеш

Киевское «Динамо» продолжает подготовку к новому сезону в рамках учебно-тренировочного сбора в Швейцарии.

Динамовцы провели тренировку на «Стад де Арбер». Выйдя на поле, игроки, как обычно, получили несколько минут для того, чтобы размяться и побаловаться с мячом.

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Источник — ФК Динамо Киев

(1 голос)

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Комментарии
    --smart-Forever
    online
      --smart-Forever, 14.07.2021 14:37
    0
    ...и побаловаться с мячом. (с)
    Я чёт всё время думал, что с мячом нужно тренироваться, а тут оказывается игроки могут и побаловаться
    Ну прям как в анекдоте: волк крутит колобка и говорит: " ну ты хоть пукни для ориентировки - я хочу побалываться!"
    Ссылка
    --smart-Forever
    online
      --smart-Forever, 14.07.2021 14:37
    0
    ...и побаловаться с мячом. (с)
    Я чёт всё время думал, что с мячом нужно тренироваться, а тут оказывается игроки могут и побаловаться
    Ну прям как в анекдоте: волк крутит колобка и говорит: " ну ты хоть пукни для ориентировки - я хочу побалываться!"
    Ссылка
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