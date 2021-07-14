Стало известно, сколько будет стоить провести матч на стадионе Металлист

Коммерческий директор КП ОСК "Металлист" Александр Рогачевский рассказал FootBoom, сколько будет стоить аренда стадиона ОСК "Металлист" для любого футбольного клуба. - Эти условия просчитаны для любой футбольной команды, которая хочет играть на ОСК "Металлист", - сказал нам директор стадиона Александр Рогачевский. - В некоторых СМИ на днях была озвучена сумма 300 тысяч гривен за матч.

Действительно, такова арендная ставка, которая включает в себя подготовку и обслуживание всех систем стадиона для проведения поединка. Кроме этого футбольный клуб, который будет проводить свои матчи на ОСК "Металлист", дополнительно за каждый матч будет платить в среднем 50 000 тысяч гривен коммунальных платежей. А в холодное время года к этой сумме прибавится не менее 100 тысяч гривен за каждую игру за включение электрического подогрева.

Иными словами, один матч на ОСК "Металлист" будет обходиться в сумму от 350-ти до 450 тысяч гривен в зависимости от погодных условий.