Стало известно, сколько будет стоить провести матч на стадионе Металлист

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  • 14.07.2021 13:42
  • 1169 просмотров
  • 4 комментария
Стало известно, сколько будет стоить провести матч на стадионе Металлист

Коммерческий директор КП ОСК "Металлист" Александр Рогачевский рассказал FootBoom, сколько будет стоить аренда стадиона ОСК "Металлист" для любого футбольного клуба. - Эти условия просчитаны для любой футбольной команды, которая хочет играть на ОСК "Металлист", - сказал нам директор стадиона Александр Рогачевский. - В некоторых СМИ на днях была озвучена сумма 300 тысяч гривен за матч.

Действительно, такова арендная ставка, которая включает в себя подготовку и обслуживание всех систем стадиона для проведения поединка. Кроме этого футбольный клуб, который будет проводить свои матчи на ОСК "Металлист", дополнительно за каждый матч будет платить в среднем 50 000 тысяч гривен коммунальных платежей. А в холодное время года к этой сумме прибавится не менее 100 тысяч гривен за каждую игру за включение электрического подогрева.

Иными словами, один матч на ОСК "Металлист" будет обходиться в сумму от 350-ти до 450 тысяч гривен в зависимости от погодных условий. 

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Источник — Footboom

(9 голосов)

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Комментарии
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 14.07.2021 14:17
    0
    OKs100, 14.07.2021 14:10
    С Ковидом не будет.
    Та как-то Оля Полякова и остальные говорят об обратном )
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 14.07.2021 14:10
    0
    avtv5555, 14.07.2021 14:02
    С арифметикой наверное в школе не дружил. 10000 зрителей на матче умножь на 50 грн. и получишь 500000грн. и это минимум . Зрителей будет гораздо больше чем 10 тыс.
    С Ковидом не будет.
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 14.07.2021 14:02
    +4
    Вячеслав Круссер, 14.07.2021 13:52
    Владиленыч долго не потянет клуб
    С арифметикой наверное в школе не дружил. 10000 зрителей на матче умножь на 50 грн. и получишь 500000грн. и это минимум . Зрителей будет гораздо больше чем 10 тыс.
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 14.07.2021 13:52
    -7
    Владиленыч долго не потянет клуб
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 14.07.2021 14:02
    +4
    Вячеслав Круссер, 14.07.2021 13:52
    Владиленыч долго не потянет клуб
    С арифметикой наверное в школе не дружил. 10000 зрителей на матче умножь на 50 грн. и получишь 500000грн. и это минимум . Зрителей будет гораздо больше чем 10 тыс.
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 14.07.2021 14:17
    0
    OKs100, 14.07.2021 14:10
    С Ковидом не будет.
    Та как-то Оля Полякова и остальные говорят об обратном )
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 14.07.2021 14:10
    0
    avtv5555, 14.07.2021 14:02
    С арифметикой наверное в школе не дружил. 10000 зрителей на матче умножь на 50 грн. и получишь 500000грн. и это минимум . Зрителей будет гораздо больше чем 10 тыс.
    С Ковидом не будет.
    Ссылка
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