Олег КУЗНЕЦОВ: «Победа над Швецией перечеркнула все минусы сборной Украины»

Известный украинский тренер Олег Кузнецов подвел итоги выступления сборной Украины на Евро-2020. В 1/4 финала турнира Украина проиграла Англии со счетом 0:4.

— По пятибалльной системе на сколько оцените выступление сборной Украины на чемпионате Европы?

— На твердую четверку. Наверное, мало, кто ожидал, что «сине-желтые» с таким скрипом выйдут из группы. Тем не менее, несмотря на все факторы везения или еще чего-то, победа над Швецией перечеркнула все минусы. Команда добилась исторического успеха, и этим все сказано.

— Что вам понравилось в игре команды Андрея Шевченко, а что огорчило?

— Тех принципов, которые Андрей Шевченко закладывал задолго до чемпионата Европы, коллектив старается придерживаться, и многое из этого получается. Неплохо работает атакующая линия. Что касается минусов, то немного разочаровала игра в обороне. Не хочется называть фамилий, но некоторые футболисты сыграли ниже своих возможностей. Тем не менее, в защите у нас много молодежи, и, если убрать все шероховатости, то прогресс обязательно будет.