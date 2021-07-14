Олег КУЗНЕЦОВ: «Победа над Швецией перечеркнула все минусы сборной Украины»

Специалист оценил выступление «сине-желтых» на Евро-2020 на твердую четверку

  • 14.07.2021 13:33
  • 763 просмотра
  • 0 комментариев
Олег КУЗНЕЦОВ: «Победа над Швецией перечеркнула все минусы сборной Украины»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Олег Кузнецов подвел итоги выступления сборной Украины на Евро-2020. В 1/4 финала турнира Украина проиграла Англии со счетом 0:4.

— По пятибалльной системе на сколько оцените выступление сборной Украины на чемпионате Европы?
— На твердую четверку. Наверное, мало, кто ожидал, что «сине-желтые» с таким скрипом выйдут из группы. Тем не менее, несмотря на все факторы везения или еще чего-то, победа над Швецией перечеркнула все минусы. Команда добилась исторического успеха, и этим все сказано.

— Что вам понравилось в игре команды Андрея Шевченко, а что огорчило?
— Тех принципов, которые Андрей Шевченко закладывал задолго до чемпионата Европы, коллектив старается придерживаться, и многое из этого получается. Неплохо работает атакующая линия. Что касается минусов, то немного разочаровала игра в обороне. Не хочется называть фамилий, но некоторые футболисты сыграли ниже своих возможностей. Тем не менее, в защите у нас много молодежи, и, если убрать все шероховатости, то прогресс обязательно будет.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — zbirna.com

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности