Динамо начнет матч со Сьоном раньше запланированного

В среду, 14 июля, киевское «Динамо» проведет второй контрольный матч на втором западноевропейском сборе.

Соперник «бело-синих» — швейцарский «Сьон».

В день игры было решено сменить место проведения матча. Игра состоится на домашнем стадионе «Сьона» — «Турбийон».

Изменено и время начала игры. Стартовый свисток прозвучит не в 20:00 по киевскому времени, а в 19:30.