Динамо начнет матч со Сьоном раньше запланированного

Стартовый свисток товарищеского поединка прозвучит не в 20:00, а в 19:30

  • 14.07.2021 13:02
  • 1103 просмотра
  • 1 комментарий
Динамо начнет матч со Сьоном раньше запланированного
© ФК Динамо Киев

В среду, 14 июля, киевское «Динамо» проведет второй контрольный матч на втором западноевропейском сборе.

Соперник «бело-синих» — швейцарский «Сьон».

В день игры было решено сменить место проведения матча. Игра состоится на домашнем стадионе «Сьона» — «Турбийон».

Изменено и время начала игры. Стартовый свисток прозвучит не в 20:00 по киевскому времени, а в 19:30.

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Источник — ФК Динамо Киев

(2 голоса)

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Комментарии
    --smart-Forever
    online
      --smart-Forever, 14.07.2021 13:19
    0
    Просто игроков предупредили, что после игры их ждут в кафедральном соборе «Kathedrale Notre-Dame-du-Glacier», для молебна в честь здравия Игоря Рахмильича
    Ссылка
    --smart-Forever
    online
      --smart-Forever, 14.07.2021 13:19
    0
    Просто игроков предупредили, что после игры их ждут в кафедральном соборе «Kathedrale Notre-Dame-du-Glacier», для молебна в честь здравия Игоря Рахмильича
    Ссылка
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