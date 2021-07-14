Динамо начнет матч со Сьоном раньше запланированного

В среду, 14 июля, киевское «Динамо» проведет второй контрольный матч на втором западноевропейском сборе.
Соперник «бело-синих» — швейцарский «Сьон».
В день игры было решено сменить место проведения матча. Игра состоится на домашнем стадионе «Сьона» — «Турбийон».
Изменено и время начала игры. Стартовый свисток прозвучит не в 20:00 по киевскому времени, а в 19:30.
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Источник — ФК Динамо Киев
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