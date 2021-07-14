Три вратаря из Первой лиги на просмотре в Виктории

«Виктория» из Николаевки намерена укрепить вратарскую позицию. С этой целью на просмотр в команду приглашены 26-летний Александр Воробей (предыдущий клуб — «ВПК-Агро»), 30-летний Александр Литвиненко (экс-«Альянс») и 25-летний Амир Агаларов (экс-«Николаев»).

Воробей и Агаларов отыграли по 30 минут в контрольном матче с «Металлистом» (0:2) на прошлой неделе. На 17 июля «Виктория» запланировала проведение домашнего спарринга с «Черниговом».

«Виктория» в 2019-2021 годах неизменно доходила до финала чемпионата ААФУ: дважды становилась вице-чемпионом страны среди любителей, один раз была чемпионом.

В предстоящем сезоне команда Артема Радионова дебютирует во Второй лиге и ставит задачу за год подняться в Первую лигу. В 1-м туре чемпионата, базовым днем которого станет 25 июля, «Виктория» встретится в Мариуполе с «Ярудом».