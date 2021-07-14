ФОТО. Довбик отдыхает на море со своей девушкой

Украинский форвард «Днепра-1» набирается сил перед новым сезоном

  • 14.07.2021 12:29
  • 5877 просмотров
  • 7 комментариев
ФОТО. Довбик отдыхает на море со своей девушкой
© Instagram. Артем Довбик с девушкой

24-летний форвард «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбик проводит отпуск на море вместе со своей девушкой.

Свежее фото с отдыха Артем опубликовал в Instagram.

Футболист принял участие в Евро-2020 в составе сборной Украины. Довбик забил победный мяч на 120-й минуте поединка 1/8 финала против Швеции (2:1).

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Источник — Instagram

(14 голосов)

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Комментарии
    Bandera
    online
      Bandera, 14.07.2021 13:26
    0
    Pixelman, 14.07.2021 13:00
    И обязательно ж нужно жопой в кадр
    Був би футбальор, а жопа - швидко знайдеться!
    Ссылка
    Вячеслав Дмитров
    online
      Вячеслав Дмитров, 14.07.2021 13:10
    +4
    Единственное в чем хороши наши футболисты .Чемпионы мира по отдыху.А вот с ЕВРО не сложилось тут успехи поскромнее.
    Ссылка
    Pixelman
    online
      Pixelman, 14.07.2021 13:00
    +4
    И обязательно ж нужно жопой в кадр
    Ссылка
    --smart-Forever
    online
      --smart-Forever, 14.07.2021 12:57
    -1
    Посмотришь на фотки футболистов - тёлки так и липнут к пока не замужем. А выходит замуж - становится домашней мегерой, от которой запросто можно выпросить сковородкой по тыкве
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    Zhez53
    online
      Zhez53, 14.07.2021 12:53
    +5
    Твоя девушка должна нравиться прежде всего тебе. А не твоим друзьям, родителям и тем более жене...
    Ссылка
    dadlismit
    online
      dadlismit, 14.07.2021 12:40
    +5
    TimurKhAI, 14.07.2021 12:33
    С девушкой!? Так он же женат!
    А что, жена мешает провести отпуск на море вместе с другой девушкой ?
    Ссылка
    TimurKhAI
    online
      TimurKhAI, 14.07.2021 12:33
    +5
    С девушкой!? Так он же женат!
    Ссылка
    Zhez53
    online
      Zhez53, 14.07.2021 12:53
    +5
    Твоя девушка должна нравиться прежде всего тебе. А не твоим друзьям, родителям и тем более жене...
    Ссылка
    dadlismit
    online
      dadlismit, 14.07.2021 12:40
    +5
    TimurKhAI, 14.07.2021 12:33
    С девушкой!? Так он же женат!
    А что, жена мешает провести отпуск на море вместе с другой девушкой ?
    Ссылка
    TimurKhAI
    online
      TimurKhAI, 14.07.2021 12:33
    +5
    С девушкой!? Так он же женат!
    Ссылка
    Вячеслав Дмитров
    online
      Вячеслав Дмитров, 14.07.2021 13:10
    +4
    Единственное в чем хороши наши футболисты .Чемпионы мира по отдыху.А вот с ЕВРО не сложилось тут успехи поскромнее.
    Ссылка
    Pixelman
    online
      Pixelman, 14.07.2021 13:00
    +4
    И обязательно ж нужно жопой в кадр
    Ссылка
    Bandera
    online
      Bandera, 14.07.2021 13:26
    0
    Pixelman, 14.07.2021 13:00
    И обязательно ж нужно жопой в кадр
    Був би футбальор, а жопа - швидко знайдеться!
    Ссылка
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