ФОТО. Довбик отдыхает на море со своей девушкой

24-летний форвард «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбик проводит отпуск на море вместе со своей девушкой.
Свежее фото с отдыха Артем опубликовал в Instagram.
Футболист принял участие в Евро-2020 в составе сборной Украины. Довбик забил победный мяч на 120-й минуте поединка 1/8 финала против Швеции (2:1).
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Источник — Instagram
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