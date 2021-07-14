Шахтер проведет товарищеский матч с Оболонью

20 июля в 18:00 на НСК «Олимпийский» в Киеве состоится товарищеский матч «Шахтер» – «Оболонь». Для Роберто Де Дзерби, тренерского штаба и новичков команды Марлона, Педриньо и Траоре эта игра станет первой в Украине.

Встреча пройдет со зрителями.

Владельцы абонементов могут посетить матч по своим абонементам: для них будут выделены самые лучшие места центральной западной трибуны (мягкие сиденья).

Также каждый может получить билет на матч «Шахтер» – «Оболонь»:

- онлайн на shakhtar.com (необходимо авторизоваться, а если вы оформляете билет впервые, то пройти регистрацию на сайте);

- в кассах НСК «Олимпийский» в день игры.

Билет будет бесплатным. Вход на этот матч осуществляется с западной части стадиона. Все болельщики разместятся в секторах западной VIP-трибуны (№ 65–79).

Несмотря на зеленую зону, в которой находится Киев, напоминаем, что продолжает действовать масочный режим:

- при проведении массовых мероприятий в зеленых зонах, как в помещениях, так и под открытым небом, все участники и сотрудники должны носить маски;

- масочного режима при проведении массовых мероприятий в зеленых зонах можно избежать в случае допуска всех зрителей и сотрудников с отрицательным результатом тестирования либо с документом, подтверждающим полную вакцинацию.

Рекомендуем иметь запасные маски, чтобы обеспечить пребывание на стадионе в течение всего времени.