Бывший форвард Зари подписал контракт с клубом четвертой лиги Франции

Воспитанник академии «Манчестер Сити» и бывший форвард «Зари» Давид Фаупала стал игроком клуба четвертой французской лиги (Насьональ 2) «Бовэ».

В стан новой команды Фаупала перешел на правах свободного агента, заключив сделку на один сезон.

С лета минувшего года Фаупала пребывал без клуба, покинув мальтийскую «Валетту».

Из «Зари» Фаупала ушел не без скандала в сентябре 2018 года в кипрский «Аполлон» из Лимассола.