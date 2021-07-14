Бывший форвард Зари подписал контракт с клубом четвертой лиги Франции

Воспитанник академии «Манчестер Сити» и бывший форвард «Зари» Давид Фаупала стал игроком клуба четвертой французской лиги (Насьональ 2) «Бовэ».
В стан новой команды Фаупала перешел на правах свободного агента, заключив сделку на один сезон.
С лета минувшего года Фаупала пребывал без клуба, покинув мальтийскую «Валетту».
Из «Зари» Фаупала ушел не без скандала в сентябре 2018 года в кипрский «Аполлон» из Лимассола.
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