Шахтер открыл три новые футбольные школы в Киеве

Теперь дети от 2 до 8 лет могут посещать тренировки Shakhtar Football School на Позняках, Теремках и Оболони. Напомним, ранее в Киеве были открыты школы в районе метро «Дружбы народов» и «Вокзальная», а также работают в Броварах, Виннице и Полтаве.
Тренировки в Shakhtar Football School проходят по методологии Академии ФК «Шахтер». Первое занятие – бесплатное. Любой желающий ребенок может попробовать свои силы. Лучшие ученики Shakhtar Football School получат возможность пройти просмотр в Академию клуба.
Запись на тренировки в Киеве осуществляется по телефонам:
+38 050 816 63 88 (парк «Муромец», X-Рark, затока Юрьевская, 4)
+38 050 816 63 88 (ул. Маршала Якубовского, 7а)
+38 050 816 63 88 (Днепровская набережная, 8а, парк «Берковщина»)
+38 066 500 07 70 (ул. Драгомирова, 11д, метро «Дружбы народов») +38 099 500 07 70 (ул. Лыбедская, 19, метро «Вокзальная»)
В Броварах:
+38 067 382 62 52 (ул. Короленко, 60)
В Виннице:
+38 073 522 59 85 (ул. Оводова, 51, 1-й корпус)
В Полтаве:
+38 095 314 03 44 (ул. Коваля, 3)
Источник — ФК Шахтер Донецк
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