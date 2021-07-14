Шахтер открыл три новые футбольные школы в Киеве

Первое занятие – бесплатное

  • 14.07.2021 10:18
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Шахтер открыл три новые футбольные школы в Киеве
© ФК Шахтер Донецк

Теперь дети от 2 до 8 лет могут посещать тренировки Shakhtar Football School на Позняках, Теремках и Оболони. Напомним, ранее в Киеве были открыты школы в районе метро «Дружбы народов» и «Вокзальная», а также работают в Броварах, Виннице и Полтаве.

Тренировки в Shakhtar Football School проходят по методологии Академии ФК «Шахтер». Первое занятие – бесплатное. Любой желающий ребенок может попробовать свои силы. Лучшие ученики Shakhtar Football School получат возможность пройти просмотр в Академию клуба.

Запись на тренировки в Киеве осуществляется по телефонам:

+38 050 816 63 88 (парк «Муромец», X-Рark, затока Юрьевская, 4)
+38 050 816 63 88 (ул. Маршала Якубовского, 7а)
+38 050 816 63 88 (Днепровская набережная, 8а, парк «Берковщина»)
+38 066 500 07 70 (ул. Драгомирова, 11д, метро «Дружбы народов») +38 099 500 07 70 (ул. Лыбедская, 19, метро «Вокзальная»)

В Броварах:

+38 067 382 62 52 (ул. Короленко, 60)

В Виннице:

+38 073 522 59 85 (ул. Оводова, 51, 1-й корпус)

В Полтаве:

+38 095 314 03 44 (ул. Коваля, 3)

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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