Доннарумма попрощался с болельщиками Милана

22-летний вратарь Джанлуиджи Доннарумма, который этим летом покинул «Милан», написал сообщение фанатам клуба.

Напомним, что вскоре футболист перейдет в ПСЖ. Ранее сообщалось, что Доннарумма 14 июля прибудет в Париж для подписания контракта с клубом.

«Иногда трудно сделать выбор, но это часть развития человека. Я пришел в «Милан» почти ребенком. Восемь лет я с гордостью носил эту футболку.

В футболке «россонери» я также добился важных личных достижений, таких как дебют в Серии А в 16 лет. Я провел здесь замечательные годы, которые никогда не забуду.

Теперь пришло время расстаться. Иногда перемены – это правильно. Я принимаю новые вызовы, чтобы расти и совершенствоваться.

Я желаю «Милану» всевозможных успехов и делаю это от всего сердца. Любовь связывает меня с этими цветами, и это чувство неподвластно ни расстоянию, ни времени», — написал Доннарумма.