ВИДЕО. Финал Евро хотят переиграть, у Федерера снова травма, Циципас в игре

1. Малиновский выписан из больницы

2. Федерер не поедет на Олимпиаду

3. Создана петиция о переигровке Финала ЕВРО

4. Прогноз на матч Циципас - Кёпфер

Эти и другие важные новости дня смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.