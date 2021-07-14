ФОТО. Невеста Роналду опубликовала фото поцелуя с Криштиану на яхте

Пара вместе проводит отпуск

  • 14.07.2021 08:57
  • 323 просмотра
  • 1 комментарий
ФОТО. Невеста Роналду опубликовала фото поцелуя с Криштиану на яхте
© instagram.com/georginagio

Джорджина Родригес, невеста 36-летнего форварда «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, выложила совместное фото, на котором она целуется с ним на яхте.

ВИДЕО. Невеста Роналду показала, как плавает в новом купальнике.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Odin
    online
      Odin, 14.07.2021 09:00
    0
    Новости спорта которые мы заслужили.
    Ссылка
    Odin
    online
      Odin, 14.07.2021 09:00
    0
    Новости спорта которые мы заслужили.
    Ссылка
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