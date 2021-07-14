ФОТО. Невеста Роналду опубликовала фото поцелуя с Криштиану на яхте

Джорджина Родригес, невеста 36-летнего форварда «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, выложила совместное фото, на котором она целуется с ним на яхте.
ВИДЕО. Невеста Роналду показала, как плавает в новом купальнике.
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Источник — Sport.ua
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