Моуриньо нашел замену травмированному Спинаццоле в Ман Юнайтед

Португалец намерен закрыть проблемную позицию

  • 14.07.2021 08:34
  • 456 просмотров
  • 1 комментарий
Моуриньо нашел замену травмированному Спинаццоле в Ман Юнайтед
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Рома» в это межсезонье планирует усилить линию обороны. Напомним, фланговый защитник команды Леонардо Спинаццола, который стал одним из открытий Евро-2020, получил разрыв ахилла.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо наставник римлян Жозе Моуриньо нашел замену в «Манчестер Юнайтед». Португалец хочет пригласить левого защитника Алекса Теллеса.

Ожидается, что «Рома» готова взять бразильского футболиста в аренду, однако МЮ не собирается отдавать его. Ожидается, что римляне сделают еще одно предложение.

В сезоне 2020/21 Теллес сыграл 27 матчей за «Ман Юнайтед», забил 2 гола и отдал 6 голевых передач.

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Источник — Twitter

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Комментарии
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 14.07.2021 08:55
    0
    ...так "цікавилися" Миколенком, що підпишуть чувака з МЮ ... все, що потрібно знати про наших інсайдерів...
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 14.07.2021 08:55
    0
    ...так "цікавилися" Миколенком, що підпишуть чувака з МЮ ... все, що потрібно знати про наших інсайдерів...
    Ссылка
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