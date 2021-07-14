Моуриньо нашел замену травмированному Спинаццоле в Ман Юнайтед

«Рома» в это межсезонье планирует усилить линию обороны. Напомним, фланговый защитник команды Леонардо Спинаццола, который стал одним из открытий Евро-2020, получил разрыв ахилла.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо наставник римлян Жозе Моуриньо нашел замену в «Манчестер Юнайтед». Португалец хочет пригласить левого защитника Алекса Теллеса.

Ожидается, что «Рома» готова взять бразильского футболиста в аренду, однако МЮ не собирается отдавать его. Ожидается, что римляне сделают еще одно предложение.

В сезоне 2020/21 Теллес сыграл 27 матчей за «Ман Юнайтед», забил 2 гола и отдал 6 голевых передач.