ЖОРЖИНЬО: «Золотой мяч? Я знаю, что я не лучший игрок в мире»

Полузащитник «Челси» и сборной Италии Жоржиньо высказался о своих шансах получить Золотой мяч в этом году.

«Золотой мяч? Мы живем мечтами. Но я буду откровенен, если говорить о мастерстве, я знаю, что я не лучший в мире. Критерий получения Золотого мяча касается количества титулов, никто не выиграл более значимые трофеи, чем я в этом году. Но как я могу сравнивать себя с Месси, Криштиану Роналду или Неймаром?», - сказал Жоржиньо.

Напомним, что Жоржиньо был одним из лидеров сборной Италии, которая стала чемпионом Европы. Также футболист в составе «Челси» стал победителем Лиги чемпионов.

Жоржиньо также вошел в символическую сборную Евро-2020.