ЖОРЖИНЬО: «Золотой мяч? Я знаю, что я не лучший игрок в мире»

Полузащитник «Челси» и сборной Италии Жоржиньо высказался о своих шансах получить Золотой мяч в этом году.
«Золотой мяч? Мы живем мечтами. Но я буду откровенен, если говорить о мастерстве, я знаю, что я не лучший в мире. Критерий получения Золотого мяча касается количества титулов, никто не выиграл более значимые трофеи, чем я в этом году. Но как я могу сравнивать себя с Месси, Криштиану Роналду или Неймаром?», - сказал Жоржиньо.
Напомним, что Жоржиньо был одним из лидеров сборной Италии, которая стала чемпионом Европы. Также футболист в составе «Челси» стал победителем Лиги чемпионов.
Источник — Sport Mediaset
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может он пока и не заслуживает ЗМ, но он точно не игрок-"збіг"
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