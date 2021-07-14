ЖОРЖИНЬО: «Золотой мяч? Я знаю, что я не лучший игрок в мире»

Хавбек сборной Италии не считает себя претендентом на награду

  • 14.07.2021 08:18
  • 622 просмотра
  • 2 комментария
ЖОРЖИНЬО: «Золотой мяч? Я знаю, что я не лучший игрок в мире»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник «Челси» и сборной Италии Жоржиньо высказался о своих шансах получить Золотой мяч в этом году.

«Золотой мяч? Мы живем мечтами. Но я буду откровенен, если говорить о мастерстве, я знаю, что я не лучший в мире. Критерий получения Золотого мяча касается количества титулов, никто не выиграл более значимые трофеи, чем я в этом году. Но как я могу сравнивать себя с Месси, Криштиану Роналду или Неймаром?», - сказал Жоржиньо.

Напомним, что Жоржиньо был одним из лидеров сборной Италии, которая стала чемпионом Европы. Также футболист в составе «Челси» стал победителем Лиги чемпионов.

Жоржиньо также вошел в символическую сборную Евро-2020.

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Источник — Sport Mediaset

(2 голоса)

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Комментарии
    movkli
    online
      movkli, 14.07.2021 08:53
    -1
    а то что это системообразующий игрок в этих командах, ничего не значит?
    может он пока и не заслуживает ЗМ, но он точно не игрок-"збіг"
    Ссылка
    Сергій Похила
      Сергій Похила, 14.07.2021 08:35
    -2
    За що йому давати Золотий м'яч? Тільки за той збіг, що він є футболістом Челсі та збірної Італії, а вони у цьому році виграли ЧЄ та ЛЧ?
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