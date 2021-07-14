Мирон МАРКЕВИЧ: «К игре сборной Украины есть вопросы»

Глава комитета национальных сборных команд УАФ Мирон Маркевич подвел итоги выступления сборной Украины на Евро-2020. В 1/4 финала турнира Украина проиграла Англии (0:4).

— Как оцените выступление на Евро команды Андрея Шевченко?

— Если отталкиваться чисто от результата, то он положительный. Сборная Украины еще никогда не доходила до четвертьфинала чемпионата Европы. Если же говорить об игре, то вопросы есть. Был хороший второй тайм в матче с Нидерландами. Первая половина игры с Северной Македонией. С Австрией сыграли откровенно плохо. Реабилитировались «сине-желтые» в поединке со Швецией. А вот матч против англичан нельзя занести нашей команде в актив.

— Почему, на ваш взгляд, получились такие качели в действиях сборной Украины?

— Думаю, из-за короткой скамейки запасных. У нас есть футболисты, без которых мы не можем обойтись, и все зависит от того, в какой они форме. Андрей Ярмоленко неплохо выступил на турнире, Руслану Малиновскому травма таки не дала сыграть на своем максимуме. Александр Зинченко провел непростой сезон за «Манчестер Сити», и где-то его не хватило. Хотя в матче со Швецией мы увидели этого исполнителя во всей красе. Роман Яремчук, вроде, неплохо смотрелся, но считаю, что этот нападающий мог сыграть и лучше. В обороне у нас есть проблемы, особенно в игре на втором этаже. Много пропускаем со стандартных положений.