Мирон МАРКЕВИЧ: «К игре сборной Украины есть вопросы»

Специалист подвел итоги выступления «сине-желтых» на Евро-2020

  • 14.07.2021 04:44
  • 621 просмотр
  • 1 комментарий
Мирон МАРКЕВИЧ: «К игре сборной Украины есть вопросы»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Глава комитета национальных сборных команд УАФ Мирон Маркевич подвел итоги выступления сборной Украины на Евро-2020. В 1/4 финала турнира Украина проиграла Англии (0:4).

— Как оцените выступление на Евро команды Андрея Шевченко?
— Если отталкиваться чисто от результата, то он положительный. Сборная Украины еще никогда не доходила до четвертьфинала чемпионата Европы. Если же говорить об игре, то вопросы есть. Был хороший второй тайм в матче с Нидерландами. Первая половина игры с Северной Македонией. С Австрией сыграли откровенно плохо. Реабилитировались «сине-желтые» в поединке со Швецией. А вот матч против англичан нельзя занести нашей команде в актив.

— Почему, на ваш взгляд, получились такие качели в действиях сборной Украины?
— Думаю, из-за короткой скамейки запасных. У нас есть футболисты, без которых мы не можем обойтись, и все зависит от того, в какой они форме. Андрей Ярмоленко неплохо выступил на турнире, Руслану Малиновскому травма таки не дала сыграть на своем максимуме. Александр Зинченко провел непростой сезон за «Манчестер Сити», и где-то его не хватило. Хотя в матче со Швецией мы увидели этого исполнителя во всей красе. Роман Яремчук, вроде, неплохо смотрелся, но считаю, что этот нападающий мог сыграть и лучше. В обороне у нас есть проблемы, особенно в игре на втором этаже. Много пропускаем со стандартных положений.

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Источник — zbirna.com

(6 голосов)

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Комментарии
    Juzik
    online
      Juzik, 14.07.2021 05:14
    0
    Сказал тот, кто сбежал со сборной...
    Ссылка
    Juzik
    online
      Juzik, 14.07.2021 05:14
    0
    Сказал тот, кто сбежал со сборной...
    Ссылка
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