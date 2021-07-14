ВИДЕО. Кто точнее — Леднев или Дубинчак?

Перед началом тренировки футболисты «Динамо» Богдан Леднев и Владислав Дубинчак решили выяснить, кто из них точнее.

Ребята по очереди наносили удары по воротам. По условиям соревнования нужно было как можно больше раз попасть в перекладину.