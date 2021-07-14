Euro Winners Cup 2021. Молния забила 12 мячей в ворота французов

Во вторник, 13 июля, состоялись матчи второго игрового дня на Euro Winners Cup 2021 в Назаре.

Первыми сыграли футболисты столичного «Артур Мьюзик», которые одолели португальскую команду AD «Buarcos 2017» со счетом 3:2. В первом периоде Андрей Борсук открыл счет с пенальти, а затем Антон Бутко красивым ударом удвоил преимущество украинцев. Во втором тайме португальцы сравняли счет, 2:2, а победный мяч Андрей Борсук забил за три минуты до конца основного времени благодаря невероятному удару через себя в падении от левой боковой линии.

Euro Winners Cup 2021. Мужчины

«Артур Мьюзик» — «Buarcos 2017» — 3:2

«Молния» — «Minots De Marseille» — 12:5

«Брага» — «Сервит» — 5:1

Euro Winners Cup 2021. Женщины

«Мрия 2006» — «Huelva» — 2:3

«Звезда» — «Domino`s Pizza» — 6:5