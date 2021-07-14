Десна просматривает украинского форварда

«Десна» просматривает 24-летнего украинского форварда Максима Прядуна. Последней командой нападающего был «Николаев», который он покинул этим летом.

В минувшем сезоне нападающий провел 10 игр за «Николаев». Результативными действиями не отметился.

Ранее Прядун выступал за «Металлист 1925», «Арсенал» Киев, «Зирку» и армянский «Локомотив»

«Десна» проведет три товарищеских матча до старта нового сезона. В первом туре чемпионата УПЛ черниговская команда сыграет с одесским «Черноморцем».