Десна просматривает украинского форварда

Максим Прядун может продолжить карьеру в черниговском клубе

  • 14.07.2021 01:47
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Десна просматривает украинского форварда
© FootBoom. Максим Прядун

«Десна» просматривает 24-летнего украинского форварда Максима Прядуна. Последней командой нападающего был «Николаев», который он покинул этим летом.

В минувшем сезоне нападающий провел 10 игр за «Николаев». Результативными действиями не отметился.

Ранее Прядун выступал за «Металлист 1925», «Арсенал» Киев, «Зирку» и армянский «Локомотив»

«Десна» проведет три товарищеских матча до старта нового сезона. В первом туре чемпионата УПЛ черниговская команда сыграет с одесским «Черноморцем».

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Источник — Sportarena

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