ОФИЦИАЛЬНО. Руй Патрисиу стал вратарем Ромы. Его будет тренировать Моуриньо

Клуб Серии A Рома объявила о подписании контракт с голкипером Руем Патрисиу, который ранее выступал за английский Вулверхэмптона.

33-летний португалец будет играть за римлян под первым номером, договорр рассчитан на 3 года, до 30 июня 2024 года.

По имеющимся данным, Рома заплатила Вулверхэмптону за переход Руя Патрисиу 11,5 млн евро.