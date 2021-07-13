ОФИЦИАЛЬНО. Руй Патрисиу стал вратарем Ромы. Его будет тренировать Моуриньо

Клуб Серии A Рома объявила о подписании контракт с голкипером Руем Патрисиу, который ранее выступал за английский Вулверхэмптона.
33-летний португалец будет играть за римлян под первым номером, договорр рассчитан на 3 года, до 30 июня 2024 года.
По имеющимся данным, Рома заплатила Вулверхэмптону за переход Руя Патрисиу 11,5 млн евро.
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Источник — Sport.ua
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