19 тысяч ставок. В России поймали судью на игре в букмекерской конторе

За два года Александр Шимарыгин поставил у букмекеров более 65 млн рублей

  • 13.07.2021 22:55
  • 1557 просмотров
  • 1 комментарий
19 тысяч ставок. В России поймали судью на игре в букмекерской конторе
© С-Э. Александр Шимарыгин

Арбитр ФНЛ, второго российского дивизиона, Александр Шимарыгин последние два года активно делал ставки. Это выяснил Департамент защиты игры РФС в рамках работы по линии противодействия договорным матчам.

Он зарегистрировался под своим именем в одной из букмекерских контор. За два года он поставил 19 тысяч ставок на общую сумму более 65 млн рублей.

Дело передано в Комитет по этике РФС. В прошлом сезоне Шимарыгин отработал 14 матчей в ФНЛ.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Спорт-Экспресс

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 13.07.2021 23:19
    +3
    Короче может забирать свой ‘выигрыш’ и валить пока не жахнули
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 13.07.2021 23:19
    +3
    Короче может забирать свой ‘выигрыш’ и валить пока не жахнули
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности