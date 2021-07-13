19 тысяч ставок. В России поймали судью на игре в букмекерской конторе

Арбитр ФНЛ, второго российского дивизиона, Александр Шимарыгин последние два года активно делал ставки. Это выяснил Департамент защиты игры РФС в рамках работы по линии противодействия договорным матчам.

Он зарегистрировался под своим именем в одной из букмекерских контор. За два года он поставил 19 тысяч ставок на общую сумму более 65 млн рублей.

Дело передано в Комитет по этике РФС. В прошлом сезоне Шимарыгин отработал 14 матчей в ФНЛ.