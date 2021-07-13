ОФИЦИАЛЬНО. Украинский защитник продолжит карьеру в Спортинге Хихон

Украинский защитник Василий Кравец продолжит карьеру в испанском клубе «Спортинг Хихон».

«Спортинг Хихон» арендовал футболиста у «Леганеса» с обязательным выкупом, если команда выйдет из Сегунды в Ла Лигу.

В прошлом сезоне Кравец сыграл 26 матчей за польский «Лех» на правах аренды (18 в чемпионате, 2 в кубке и 6 в Лиге Европы).

До «Леганеса» Кравец выступал за испанский клуб «Луго» и львовские «Карпаты». Кроме того, Василий вызывался в сборную Украины.

В «Спортинге Хихон» уже выступает другой украинский защитник Богдан Милованов.