ОФИЦИАЛЬНО. Украинский защитник продолжит карьеру в Спортинге Хихон

Украинский защитник Василий Кравец продолжит карьеру в испанском клубе «Спортинг Хихон».
«Спортинг Хихон» арендовал футболиста у «Леганеса» с обязательным выкупом, если команда выйдет из Сегунды в Ла Лигу.
В прошлом сезоне Кравец сыграл 26 матчей за польский «Лех» на правах аренды (18 в чемпионате, 2 в кубке и 6 в Лиге Европы).
До «Леганеса» Кравец выступал за испанский клуб «Луго» и львовские «Карпаты». Кроме того, Василий вызывался в сборную Украины.
В «Спортинге Хихон» уже выступает другой украинский защитник Богдан Милованов.
🇺🇦 Ласкаво просимо до Хихона, Василь Кравець!— Real Sporting (@RealSporting) July 13, 2021
Comunicado oficial: Vasyl Kravets.#RealSporting https://t.co/6IdNX1fYfz— Real Sporting (@RealSporting) July 13, 2021
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