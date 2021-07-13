ОФИЦИАЛЬНО. Украинский защитник продолжит карьеру в Спортинге Хихон

Клуб взял в аренду Василия Кравца у «Леганеса» с последующим правом выкупа

  • 13.07.2021 21:35
  • 2170 просмотров
  • 2 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский защитник продолжит карьеру в Спортинге Хихон
© ФК Спортинг Хихон. Василий Кравец

Украинский защитник Василий Кравец продолжит карьеру в испанском клубе «Спортинг Хихон».

«Спортинг Хихон» арендовал футболиста у «Леганеса» с обязательным выкупом, если команда выйдет из Сегунды в Ла Лигу. 

В прошлом сезоне Кравец сыграл 26 матчей за польский «Лех» на правах аренды (18 в чемпионате, 2 в кубке и 6 в Лиге Европы).

До «Леганеса» Кравец выступал за испанский клуб «Луго» и львовские «Карпаты». Кроме того, Василий вызывался в сборную Украины.

В «Спортинге Хихон» уже выступает другой украинский защитник Богдан Милованов.

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(3 голоса)

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Комментарии
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 13.07.2021 21:49
    +1
    Хоть кто-то за Реал поиграет
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 13.07.2021 21:49
    +1
    Хыхон, забавно
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 13.07.2021 21:49
    +1
    Хоть кто-то за Реал поиграет
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 13.07.2021 21:49
    +1
    Хыхон, забавно
    Ссылка
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