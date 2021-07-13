Терехов хочет провести Суперкубок УЕФА в Харькове

Действующий руководитель Харькова Игорь Терехов инициировал включение «первой столицы» в список городов-кандидатов на проведение матча за Суперкубок УЕФА 2025 года на стадионе «Металлист». Соответствующее письмо он направил президенту Украинской ассоциации футбола Андрею Павелко, - сообщает официальный сайт горсовета.

Игоря Терехов пишет, что Харьков имеет развитую инфраструктуру, необходимую для проведения мероприятий столь высокого уровня: современный стадион, международный аэропорт, мощный гостиничный фонд, футбольные тренировочные базы, места для отдыха гостей города и пр. «Со времен Евро-2012 на стадионе «Металлист» было проведено более 20 матчей Лиги Европы и Лиги чемпионов с безупречными оценкам от экспертов УЕФА. Без сомнения, Харьков готов к проведению матча наивысшего уровня», - подчеркнул он.

Также Терехов напомнил, что национальная сборная команда Украины по футболу является постоянным резидентом стадиона «Металлист» и тренировочные сборы перед Чемпионатом Европы-2020 провела в Харькове. По его словам, благодаря упорным тренировкам и товарищеским матчам на стадионе, который соответствует международным стандартам качества, команда впервые достигла ¼ финала.

Кроме того, Игорь Терехов обратился с просьбой определить координатором по подготовке Харькова к Суперкубку УЕФА-2025 президента группы DCH Александра Ярославского, который в 2012 году обеспечил проведение в Харькове Чемпионата Европы на высоком уровне.

Как известно, футбольная инфраструктура Харькова была изначально создана в рамках подготовки города к Евро-2012. Тогдашний президент ФК «Металлист» бизнесмен Александр Ярославский вложил в ее строительство $300 млн. Сейчас в Харькове городская власть совместно с Ярославским возрождает «Металлист» и восстанавливает инфраструктурные объекты в формате частно-городского партнерства. Особое внимание там уделяют стадиону, поскольку для проведения международных матчей необходимо обеспечить его полное соответствие высоким нынешним стандартам УЕФА и сертифицировать.