МАРЛОН: «Не чувствую, что реализовал себя. С Шахтером хочу выиграть все»

Защитник Марлон перебрался в «Шахтер» этим летом, рассчитывая выиграть трофеи в Украине, а также успешно сыграть в Лиге чемпионов.
«Я рад тому, чего добился в прошлых командах, но мне хочется большего. Я не чувствую, что реализовал себя полностью».
«В «Шахтере» хочу выиграть все - трофеи в Украине, а также как можно дальше пройти в Лиге чемпионов», - сказал Марлон.
Игрок перебрался в «Шахтер» из «Сассуоло» вслед за тренером Роберто Де Дзерби.
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Источник — ФК Шахтер Донецк
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