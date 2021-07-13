МАРЛОН: «Не чувствую, что реализовал себя. С Шахтером хочу выиграть все»

Защитник Марлон перебрался в «Шахтер» этим летом, рассчитывая выиграть трофеи в Украине, а также успешно сыграть в Лиге чемпионов.

«Я рад тому, чего добился в прошлых командах, но мне хочется большего. Я не чувствую, что реализовал себя полностью».

«В «Шахтере» хочу выиграть все - трофеи в Украине, а также как можно дальше пройти в Лиге чемпионов», - сказал Марлон.

Игрок перебрался в «Шахтер» из «Сассуоло» вслед за тренером Роберто Де Дзерби.