МАРЛОН: «Не чувствую, что реализовал себя. С Шахтером хочу выиграть все»

Новичок команды рассчитывает на еврокубки

  • 13.07.2021 21:11
  • 1348 просмотров
  • 9 комментариев
МАРЛОН: «Не чувствую, что реализовал себя. С Шахтером хочу выиграть все»
© shakhtar.com

Защитник Марлон перебрался в «Шахтер» этим летом, рассчитывая выиграть трофеи в Украине, а также успешно сыграть в Лиге чемпионов.

«Я рад тому, чего добился в прошлых командах, но мне хочется большего. Я не чувствую, что реализовал себя полностью».

«В «Шахтере» хочу выиграть все - трофеи в Украине, а также как можно дальше пройти в Лиге чемпионов», - сказал Марлон.

Игрок перебрался в «Шахтер» из «Сассуоло» вслед за тренером Роберто Де Дзерби.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(7 голосов)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 13.07.2021 22:23
    0
    Оптимисто
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 13.07.2021 22:15
    +1
    syrkis-shybkis, 13.07.2021 21:38
    Расист?
    ты что, читать не умеешь? какой рисист? написано же н-е-г-р
    Ссылка
    Joe-777.
      Joe-777., 13.07.2021 21:43
    -3
    Joe-777., 13.07.2021 21:39
    Я?даунист Я
    Зачем ты клонируешь мои аккаунты?все всеровно не клонируешь!У меня их очень много Коваленкобревно,Динамо с Днепра ,Павелко,Фансека ,Шпрот и ещё много-много
    Ссылка
    Joe-777.
    online
      Joe-777., 13.07.2021 21:40
    -3
    Joe-777., 13.07.2021 21:39
    Я?даунист Я
    Максимка-беженец, как называется твоя болезнь, когда ты копируешь чужие аккаунты?
    Ссылка
    Joe-777.
      Joe-777., 13.07.2021 21:39
    -2
    syrkis-shybkis, 13.07.2021 21:38
    Расист?
    Я?даунист Я
    Ссылка
    syrkis-shybkis
    online
      syrkis-shybkis, 13.07.2021 21:38
    0
    Joe-777., 13.07.2021 21:27
    У арендуполя точно все матчи выиграешь. А вот с Агробизнесом будут проблемы, негр
    Расист?
    Ссылка
    Joe-777.
    online
      Joe-777., 13.07.2021 21:31
    -3
    Alexander Киев, 13.07.2021 21:31
    Начинай уже создавать новую страничку
    беженец лугандонский - это угроза?))))
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 13.07.2021 21:31
    +1
    Joe-777., 13.07.2021 21:27
    У арендуполя точно все матчи выиграешь. А вот с Агробизнесом будут проблемы, негр
    Начинай уже создавать новую страничку
    Ссылка
    Joe-777.
    online
      Joe-777., 13.07.2021 21:27
    -1
    У арендуполя точно все матчи выиграешь. А вот с Агробизнесом будут проблемы, негр
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 13.07.2021 22:15
    +1
    syrkis-shybkis, 13.07.2021 21:38
    Расист?
    ты что, читать не умеешь? какой рисист? написано же н-е-г-р
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 13.07.2021 21:31
    +1
    Joe-777., 13.07.2021 21:27
    У арендуполя точно все матчи выиграешь. А вот с Агробизнесом будут проблемы, негр
    Начинай уже создавать новую страничку
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 13.07.2021 22:23
    0
    Оптимисто
    Ссылка
    syrkis-shybkis
    online
      syrkis-shybkis, 13.07.2021 21:38
    0
    Joe-777., 13.07.2021 21:27
    У арендуполя точно все матчи выиграешь. А вот с Агробизнесом будут проблемы, негр
    Расист?
    Ссылка
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