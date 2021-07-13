Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Мбаппе рано выдали авансы»

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный рассказал, какие игроки его впечатлили и разочаровали на Евро-2020:

«Открытий как таковых мы не увидели. Хорошо показал себя 19-летний Сака из «Арсенала». Играть в таком молодом возрасте в национальной сборной, это дорогого стоит. Понравился левый защитник итальянец Спинаццола, жаль, что получил травму, приличный игрок, и будет прогрессировать.

Конечно, блеснул вратарь Доннарумма. Голкипер высочайшего уровня, не случайно стал лучшим игроком чемпионата Европы. Все увидели, что не возраст и не фамилии, а твоя игра решает, поэтому Бонуччи и Кьеллини – лучшая пара центральных защитников.

В тоже время амбиции Мбаппе слишком переоценены, рано выдали ему авансы. Он не скоро будет на одном уровне с Месси и Роналду. Жаль, что Фил Фоден не играл из-за травмы, в «Ман Сити» он сделал большой прогресс. Сильно прибавил Кьеза из «Ювентуса», ставший одним из лидеров группы атаки. Тот же Иммобиле после стартовых туров выглядел хуже, ожидания были большими.

Как всегда на приличном уровне играл де Брюйне, мог еще лучше, но операция повлияла на игру. Считаю его лучшим диспетчером мирового футбола. Звездочки есть в каждой команде, нужно только время, чтобы они взошли. Не могу не упомянуть нашего Забарного, которого год назад никто не знал. Но новые Месси и Роналду не скоро появятся. В любом случае месяц наслаждались хорошим футболом».