ФОТО. Евро-2020 против Копа Америка. Чья сборная турнира круче?

Сегодня были представлены символические сборные крупных турниров - Евро-2020 и Копа Америка.
Чья сборная круче?
Символическая сборная Евро: Доннарумма (Италия), Уокер (Англия), Магуайр (Англия), Бонуччи (Италия), Спинаццола (Италия), Педри (Испания), Жоржиньо (Италия), Хейбьерг (Дания), Кьеза (Италия), Стерлинг (Англия), Лукаку (Бельгия).
Символическая сборная Копа Америка: Мартинес (Аргентина), Исла (Чили), Ромеро (Аргентина), Маркиньос (Бразилия), Эступиньян (Эквадор), Каземиро (Бразилия), Де Пол (Аргентина), Йотун (Перу), Диас (Колумбия), Неймар (Бразилия), Месси (Аргентина).
Источник — Sport.ua
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