ФОТО. Евро-2020 против Копа Америка. Чья сборная турнира круче?

Стерлинг и Кьеза против Месси и Неймара

  • 13.07.2021 19:05
  • 431 просмотр
  • 4 комментария
ФОТО. Евро-2020 против Копа Америка. Чья сборная турнира круче?
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня были представлены символические сборные крупных турниров - Евро-2020 и Копа Америка.

Чья сборная круче?

Символическая сборная Евро: Доннарумма (Италия), Уокер (Англия), Магуайр (Англия), Бонуччи (Италия), Спинаццола (Италия), Педри (Испания), Жоржиньо (Италия), Хейбьерг (Дания), Кьеза (Италия), Стерлинг (Англия), Лукаку (Бельгия).

Символическая сборная Копа Америка: Мартинес (Аргентина), Исла (Чили), Ромеро (Аргентина), Маркиньос (Бразилия), Эступиньян (Эквадор), Каземиро (Бразилия), Де Пол (Аргентина), Йотун (Перу), Диас (Колумбия), Неймар (Бразилия), Месси (Аргентина).

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    EGOS
    online
      EGOS, 13.07.2021 19:22
    0
    что делают в сборной стерлинг и лукаку - непонятно...
    Ссылка
    --smart-Forever
    online
      --smart-Forever, 13.07.2021 19:17
    0
    Пусть сборная Аргентины и сборная Италии разыграют суперкубок, тогда и узнаем кто круче
    Ссылка
    CheMP
    online
      CheMP, 13.07.2021 19:16
    0
    я б посмотрел на этот матч ставлю на сборную Латинской Америки
    Ссылка
    Український Крим
    online
      Український Крим, 13.07.2021 19:13
    0
    Збірна України крутіша!
    Ссылка
    EGOS
    online
      EGOS, 13.07.2021 19:22
    0
    что делают в сборной стерлинг и лукаку - непонятно...
    Ссылка
    --smart-Forever
    online
      --smart-Forever, 13.07.2021 19:17
    0
    Пусть сборная Аргентины и сборная Италии разыграют суперкубок, тогда и узнаем кто круче
    Ссылка
    CheMP
    online
      CheMP, 13.07.2021 19:16
    0
    я б посмотрел на этот матч ставлю на сборную Латинской Америки
    Ссылка
    Український Крим
    online
      Український Крим, 13.07.2021 19:13
    0
    Збірна України крутіша!
    Ссылка
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