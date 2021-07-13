Жозе МОУРИНЬО: «Возможно, я был слишком строг с Шоу»

Наставник «Ромы» - о защитнике сборной Англии

  • 13.07.2021 18:25
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Жозе МОУРИНЬО: «Возможно, я был слишком строг с Шоу»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Люк Шоу

Жозе Моуриньо, который в период своей работы в «Манчестер Юнайтед» активно критиковал защитника Люка Шоу, теперь похвалил его за выступление на Евро-2020:

«Поскольку люди все еще думают, что мне не нравится игра Люка Шоу, я должен сказать, что он провел потрясающий турнир. Фантастический финальный матч! Никаких ошибок в обороне. Очень солидно.

Кроме того, он постоянно прогрессировал от матча к матчу. Ему удалось забить гол, который сейчас мало что значит для его карьеры, но то, как он вырос в профессиональном плане за это время, — здорово. Хорошая работа, Люк. Возможно, я был с ним слишком строг».

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Источник — Metro

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