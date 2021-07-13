Десна просматривает хавбеков Олимпика и игроков молодежки Динамо

Десна просматривает ряд потенциальных новичков перед стартом нового сезона Премьер-лиги.

Как сообщает источник, среди игроков на просмотре - два футболиста второй команды «Динамо»: защитник Кристиан Биловар и полузащитник Викентий Волошин.

Также с черниговской командой занимаются защитник Александр Сафронов (последний клуб - «Днепр-1»), полузащитники Тарас Завийский («Олимпик») и Евгений Цимбалюк («Олимпик»).

Ранее «Десна» объявила о продлении контракта с полузащитником Егор Картушовым.

Прошлый сезон «Десна» закончила на шестом месте Премьер-лиги, а из Кубка Украины вылетела в 1/8 финала от Зари (0:1).