Горняк-Спорт подписал защитника Мариуполя

«Горняк-Спорт» усилил свой состав украинским защитником Дмитрием Шинкаренко.
Как сообщает источник, 13 июля, клуб из Горишних Плавней заключил однолетний контракт с 21-летним футболистом.
Шинкаренко прошлый сезон провел в аренде в «Авангарде», правами на него владел «Мариуполь».
В сезоне-2020/21 уроженец Мариуполя провел 27 матчей (1 гол) в Первой лиге.
Ранее сообщалось, что «Горняк-Спорт» арендует защитника «Металлиста».
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Источник — Footboom
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