Горняк-Спорт подписал защитника Мариуполя

Дмитрий Шинкаренко будет играть в Горишних Плавнях

  • 13.07.2021 16:40
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Горняк-Спорт подписал защитника Мариуполя
© Footboom

«Горняк-Спорт» усилил свой состав украинским защитником Дмитрием Шинкаренко.

Как сообщает источник, 13 июля, клуб из Горишних Плавней заключил однолетний контракт с 21-летним футболистом.

Шинкаренко прошлый сезон провел в аренде в «Авангарде»,  правами на него владел «Мариуполь».

В сезоне-2020/21 уроженец Мариуполя провел 27 матчей (1 гол) в Первой лиге.

Ранее сообщалось, что «Горняк-Спорт» арендует защитника «Металлиста».

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Источник — Footboom

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