Мирон МАРКЕВИЧ: «Евро-2020 выиграла команда, которая должна была выиграть»

Известный украинский тренер Мирон Маркевич поделился своими впечатлениями от Евро-2020:

— Мирон Богданович, каков будет ваш общий итог завершившегося чемпионата Европы?

— В финале турнира встретились наиболее достойные сборные. А выиграла команда, которая должна была выиграть. Если же говорить непосредственно о самом Евро, то было много хороших матчей. Классный футбол показывали даже те сборные, которые не прошли в плей-офф. Я бы, к примеру, отметил Венгрию. В соперничестве с Португалией, Францией и Германией венграм пяти минут не хватило, чтобы выйти из группы смерти. Мне понравился прошедший форум.

— Италия — чемпион по делу?

— Да. Мне импонирует их стиль. Команда Роберто Манчини все время играет вперед, долго не задерживает мяч в середине поля. Итальянцы создавали много моментов для взятия ворот. И мне очень понравился их переход из атаки в оборону. Все полевые игроки участвуют в отборе мяча, это подкупает.

— А перед Евро вы на кого ставили?

— Я сразу ставил на Италию, и в интервью об этом говорил.

— Помимо венгров, какая сборная вам еще запомнилась?

— Со знаком плюс я бы отметил Швейцарию. Подопечные Владимира Петковича достойно выглядели в каждом из матчей. Понравились датчане. Даже без своего лидера Кристиана Эриксена, коллектив собрался и продемонстрировал не только бойцовские качества, но и результативный футбол. Разочаровали хорваты, я ожидал большего от этой сборной.