Доннарумма 14 июля прибудет в Париж для подписания контракта с ПСЖ

Вратарь «Милана» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма продолжит карьеру в ПСЖ.

Как сообщает источник, 14 июля итальянский футболист прилетит в Париж и подпишет контракт с клубом.

Отмечается, что Доннарумма проведет в Париже один день, познакомится с тренерским штабом и игроками, а потом получит несколько дней отдыха.

Ранее Доннарумма согласовал контракт с клубом. Сообщалось, что ПСЖ предлагает Доннарумме 12 миллионов евро в год.

В минувшем сезоне голкипер провел за «Милан» 48 матчей во всех турнирах, где пропустил 54 мяча, 15 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.

Доннарумма признан лучшим игроком Евро-2020.