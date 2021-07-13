Доннарумма 14 июля прибудет в Париж для подписания контракта с ПСЖ

Итальянский вратарь продолжит карьеру в чемпионате Франции

  • 13.07.2021 13:56
  • 713 просмотров
  • 1 комментарий
Доннарумма 14 июля прибудет в Париж для подписания контракта с ПСЖ
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вратарь «Милана» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма продолжит карьеру в ПСЖ.

Как сообщает источник, 14 июля итальянский футболист прилетит в Париж и подпишет контракт с клубом.

Отмечается, что Доннарумма проведет в Париже один день, познакомится с тренерским штабом и игроками, а потом получит несколько дней отдыха.

Ранее Доннарумма согласовал контракт с клубом. Сообщалось, что ПСЖ предлагает Доннарумме 12 миллионов евро в год.

В минувшем сезоне голкипер провел за «Милан» 48 матчей во всех турнирах, где пропустил 54 мяча, 15 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.

Доннарумма признан лучшим игроком Евро-2020.

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Источник — Twitter

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Комментарии
    Dreifus
    online
      Dreifus, 13.07.2021 14:12
    0
    Админы.
    Зачем в русскоязычной версии ссылки ведут на украиноязычную?
    Ссылка
    Dreifus
    online
      Dreifus, 13.07.2021 14:12
    0
    Админы.
    Зачем в русскоязычной версии ссылки ведут на украиноязычную?
    Ссылка
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