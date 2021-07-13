Доннарумма 14 июля прибудет в Париж для подписания контракта с ПСЖ

Вратарь «Милана» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма продолжит карьеру в ПСЖ.
Как сообщает источник, 14 июля итальянский футболист прилетит в Париж и подпишет контракт с клубом.
Отмечается, что Доннарумма проведет в Париже один день, познакомится с тренерским штабом и игроками, а потом получит несколько дней отдыха.
Ранее Доннарумма согласовал контракт с клубом. Сообщалось, что ПСЖ предлагает Доннарумме 12 миллионов евро в год.
В минувшем сезоне голкипер провел за «Милан» 48 матчей во всех турнирах, где пропустил 54 мяча, 15 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.
Источник — Twitter
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