Артем БОНДАРЕНКО: «Мне дали еще один шанс закрепиться в Шахтере»

20-летний украинский полузащитник «Шахтера» Артем Бондаренко поделился впечатлениями о тренировочном процессе нового тренера «горняков» Роберто Де Дзерби.
«Мне был предоставлен еще один шанс закрепиться в «Шахтере». Доволен проведенным сбором в Австрии. Поскольку новый главный тренер Роберто Де Дзерби хотел иметь исчерпывающую информацию о подопечных, то в одном из контрольных поединков мне пришлось даже сыграть в центре защиты.
Занятия под руководством Де Дзерби мне очень понравились. Проходили они интенсивно, также много внимания уделялось тактике.
Что дальше? 14 июля начинается заключительный этап подготовки к новому сезону. Очень хочется зарекомендовать себя с наилучшей стороны, чтобы остаться в «Шахтере», — отметил Бондаренко.
В стартовом поединке УПЛ «Шахтер» 24 июля сыграет с «Ингульцом».
Источник — Meta-ratings.com.ua
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