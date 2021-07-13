Кривбасс назначил экс-наставника Нефтяника ассистентом главного тренера

Бывший игрок «Кривбасса» и «Вереса» Владимир Кныш теперь будет работать в тренерском штабе криворожского клуба в качестве ассистента главного тренера.

50-летний Кныш в качестве тренера работал в «Днепре», «Нефтянике-Укрнафте» и «ВПК-Агро», возглавлял молдавскую «Академию УТМ», «Скалу» и тот же «Нефтяник».

«Кривбасс» по итогам минувшего сезона поднялся из Второй лиги в Первую.