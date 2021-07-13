ДЕНТИНЬО: «Де Дзерби энергичный. Каштру был спокойнее»

Бразильский нападающий «Шахтера» считает, что стиль игры «горняков» изменился с новым тренером

  • 13.07.2021 10:52
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ДЕНТИНЬО: «Де Дзерби энергичный. Каштру был спокойнее»
© ФК Шахтер Донецк. Дентиньо

Бразильский форвард «Шахтера» Дентиньо рассказал об интенсивности тренировок, проделанной работе на сборах и важности результатов спаррингов.

– Насколько ты доволен сборами в Австрии?
– Я очень счастлив. Работали хорошо и интенсивно. Думаю, этот период даст многое коллективу. Верю, что мы проведем отличный сезон и заработаем все возможные титулы, – «Шахтер» этого заслуживает. В общем, сборы прошли очень хорошо!

– Что изменилось с приходом нового тренерского штаба?
– Стиль игры немного изменился, мы очень рады новшествам. Занятия проходили достаточно интенсивно, подход тоже отличается: Луиш Каштру был более спокойным, а новый наставник энергичнее, много говорит и подсказывает. Тренировки были высокого качества, мы сильны, команда хорошо готова!

– За 18 дней сборов у команды был лишь один выходной. Каково сейчас физическое и психологическое состояние?
– Все хорошо. Тренировки были сильными и интенсивными, однако нам нравилось. Устали, но это нормально. Сейчас немного отдохнем головой и телом, уже настраиваясь на сезон, титулы и забитые голы. Будем делать все, чтобы «Шахтер» выиграл то, чего заслуживает.

– В спарринге с «Шальке» победить не удалось. Победа важна или акцент был не на результате, а на взаимодействии команды?
– Мне кажется, на сборах это последнее. Важно, что команда достойно проявила себя на поле и показала то, что требовал тренер. Победы должны пойти сейчас в чемпионате и еврокубковых матчах.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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