ДЕНТИНЬО: «Де Дзерби энергичный. Каштру был спокойнее»

Бразильский форвард «Шахтера» Дентиньо рассказал об интенсивности тренировок, проделанной работе на сборах и важности результатов спаррингов.

– Насколько ты доволен сборами в Австрии?

– Я очень счастлив. Работали хорошо и интенсивно. Думаю, этот период даст многое коллективу. Верю, что мы проведем отличный сезон и заработаем все возможные титулы, – «Шахтер» этого заслуживает. В общем, сборы прошли очень хорошо!

– Что изменилось с приходом нового тренерского штаба?

– Стиль игры немного изменился, мы очень рады новшествам. Занятия проходили достаточно интенсивно, подход тоже отличается: Луиш Каштру был более спокойным, а новый наставник энергичнее, много говорит и подсказывает. Тренировки были высокого качества, мы сильны, команда хорошо готова!

– За 18 дней сборов у команды был лишь один выходной. Каково сейчас физическое и психологическое состояние?

– Все хорошо. Тренировки были сильными и интенсивными, однако нам нравилось. Устали, но это нормально. Сейчас немного отдохнем головой и телом, уже настраиваясь на сезон, титулы и забитые голы. Будем делать все, чтобы «Шахтер» выиграл то, чего заслуживает.

– В спарринге с «Шальке» победить не удалось. Победа важна или акцент был не на результате, а на взаимодействии команды?

– Мне кажется, на сборах это последнее. Важно, что команда достойно проявила себя на поле и показала то, что требовал тренер. Победы должны пойти сейчас в чемпионате и еврокубковых матчах.